Burundi: Interdiction d'une conférence de presse de députés de l'opposition

Amizero y'abarundi, « Espoir des Burundais », en langue nationale, a été créé par deux partis, interdits à l'époque, pour contourner justement cette interdiction. Depuis, et même si officiellement les partis boycottaient les élections de 2015, la coalition a obtenu une trentaine de députés et fait son entrée au gouvernement.

Ils sont une trentaine de députés, issus de l'ex-rébellion hutu des Forces nationales de libération (FNL) d'Agathon Rwasa, d'une part et de l'ancien parti unique majoritairement tutsi, l'Union pour le progrès national (Uprona), d'autre part. Le maire de la capitale a expliqué que cette coalition n'avait pas d'existence légale et que par conséquent, à ce titre, ses députés ne pouvaient s'exprimer publiquement. Du côté des FNL, on parle de décision dictatoriale et absurde.

