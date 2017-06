Guinée: MTN lance son programme d'assistance sociale "Y'ello Care"

Ce vendredi 9 juin 2017, la société de la téléphonie mobile MTN-Guinee vient de procéder au lancement d'un nouveau programme d'assistance social "Y'ello Care " sous le thème:" Investir dans l'éducation pour tous ", C'était à la maison des jeunes de Dixinn port, en présence des jeunes, les responsables de la commune, de MTN-Guinée , les chefs de quartiers ...

Au cours de cette cérémonie, le Directeur Général de la société MTN-Guinee, Papa Sow, a détaillé devant une foule immense ce vaste programme entrepris par l'institution "Cela fait maintenant cinq ans que MTN-Guinee lance son programme y'ello Care du 1er au 21 juin de chaque année.

Dans ce programme , il s'agit que nous les employés de MTN-Guinée de manière bénévole que nous ayons vers les communautés pour qu'ensemble de rendre service et avoir un impact sur l'éducation en général. Donc de ce fait, cette année nous-nous sommes mobilisés. L'ensemble des employés chacun avec son fond propre pour mobiliser le budget. Et de pouvoir venir ici à la maison des jeunes de Dixinn port. Dans le cadre d'une action sociale qui consistera à nettoyer une salle et à doter de matériels informatiques."

Ensuite, il a renchérit en disant " Concernant les bénéficiaires de cette formation, nous laissons la maison des jeunes de Dixinn-port de gérer de la manière autonome et qui va bénéficier l'ensemble des jeunes de la commune et les autres communes de Conakry , j'espère " .

De son côté, le porte-parole de la jeunesse de Dixinn port, Daouda sylla, a salué l'initiative de la société MTN-Guinée dans leur commune. "En effet, nous vous signalons que la jeunesse est très heureuse de cette initiative prise pour l'aider à se doter des ordinateurs, le Wi-Fi pour accéder à l'Internet et des tables pour faciliter la formation et l'insertion des jeunes dans la vie moderne. Ce geste très énorme est un plus pour nous les jeunes qui ont des difficultés à manipuler les ordinateurs et effectuer des recherches scientifiques, culturelles et sportives." se réjouit-il.

Selon lui, à ce propos, il est à rappeler que l'utilisation convenable des outils des nouvelles technologies de l'information et la communication (NTIC) fait partie des qualités d'un homme moderne.

Dans cette même logique, le porte-parole des jeunes de Dixnn-port, Daouda Sylla a fait des doléances à la Société de téléphonie MTN :" nous sollicitons auprès du personnel de MTN-Guinée de nous aider à trouver des formateurs pour initier les jeunes utilisateurs en outil Informatique pour ne pas que les matériels que vous installez soient mal utilisés. C'est une doléance que les responsables de la maison des jeunes de Dixinn port se proposent d'accompagner pour pérenniser cette noble initiative"

Pour sa part, le directeur communal de la jeunesse des arts, des sports et de la culture de Dixinn, Kemoko, a rassuré MTN Guinée: " je ne peux pas ne pas rester sans leur souhaiter la bienvenue et le remerciement sincère de la part de l'autorité communale de Dixinn. Donc, je vous rassure que ces dons que nous recevons ce matin seront utilisés en bon échéant."

Il est à rappeler que la cérémonie de lancement à pris fin par le nettoyage de la cour et l'installation des tables dans la salle.