Du 7 au 9 juin 2017, il s'est tenu à Conakry, un "atelier d'imprégnation et de croisement d'expériences en matière d'organes de gestion des élections" organisé par le gouvernement guinéen avec le soutien de l'OIF dans la perspective de la réforme de la Ceni pour la rendre plus professionnelle dans la gestion des élections dans le pays.

Près de 60 personnes dont des membres du gouvernement, de la classe politique, de la Société civile, des organisations internationales impliquées dans le processus électoral ont pris part à cet atelier. La rencontre a permis de passer en revue un certain nombre d'expériences développées par des pays africains en matière de gestion des processus électoraux.

Durant ces 3 jours, les partenaires techniques et financiers ont manifesté l'intérêt d'accompagner la Guinée dans son processus de qualification du cadre légal est institutionnel des élections. Au terme des échanges sur les expériences du Ghana, du Burkina Faso, du Sénégal et du Cameroun portant sur le fondement, la composition et le fonctionnement des Organes de gestions des élections (OGE), il ressort qu'il n'existe pas de cadre institutionnel parfait en matière de gestion des processus électoraux. Et que la réussite des élections dépend, entre autres, de la qualité des hommes pour animer les structures électorales, de type de management de l'institution et du respect des dispositions constitutionnelles.

Pour améliorer le cadre institutionnel de la CENI, les participants ont formulé des recommandations. Entre autres: la révision des modalités de désignation des commissaires, la fixation des critères des compétences des membres de la CENI tout en garantissant leur indépendance de manière à les mettre à l'abri du besoin et la dotation d'une autonomie budgétaire à l'institution en la soumettant à l'obligation de rendre de compte. Ainsi que la mise à disposition d'une expertise des partenaires au développement sur l'élaboration d'une nouvelle loi sur la CENI et enfin, la nécessité de favoriser l'émergence des cadres de concertations et de réflexion en appui aux réformes du système électoral envisagé.

Dans son allocution, le représentant de la secrétaire générale de l'OIF, Mohammed Sallya Sokona a souligné qu'il n'y a pas de schéma standard en ce qui concerne les organes de gestion des élections. «C'est dire que la mise en place de tout système des processus électoraux doit se faire dans la prise en compte de contexte politique et des réalités économiques, sociales voire culturelles». La réflexion entamée en Guinée depuis quelques mois et qui a pris un tournant décisif avec les travaux de cet atelier, explique M. Sokona, «engage toutes les parties prenantes à travailler ensemble sans aucun esprit partisan pour la réussite des échéances électorales majeures de 2018 pour les législatives et 2020 pour les présidentielles».

Dans son discours de clôture, le ministre de l'Administration du territoire, le général Bouréima Condé a souligné que cet atelier est orienté sur le devenir de la nation. C'est pourquoi, précise-t-il, certains thèmes qui prêtaient à incompréhension ont été retirés du programme. «Nous nous sommes retrouvés pour que la Guinée puisse connaitre des élections libres, transparentes, équitables dont les résultats seront acceptés par tous. Cela ne se fait pas le jour des élections, mais ça se prépare. La Guinée a devant elle des échéances dans le court et le moins terme. Des élections communales, nous serons aux législatives et ensuite, les présidentielles. C'est une chaine dont les maillons se touchent pratiquement. Et notre CENI aura son mandat échu en 2019. Il fallait donc de la matière à réflexion pour que ce ne soit pas en 2019 qu'on se dise quel est l'organe de gestion des élections dans notre pays. Parce que nous savons tous qu'il faut améliorer notre système électoral. Cet atelier va être le grain qu'il faudra moudre pour pouvoir aller à un organe digne et accepté par tous les guinéens parce que c'est de là que découlera des élections acceptées par tous».