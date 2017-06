Ile Maurice: Budget Insight 2017 - Pravind Jugnauth relit son Budget en créole

«Rising to the challenge of our ambitions.» Tel est le thème du Budget 2017-2018, abordé lors du Budget Insight 2017. Une rencontre qui a réuni le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et les partenaires du secteur privé à la salle de conférence de BPML, à la cybercité d'Ébène, ce vendredi 9 juin.

Rien de nouveau dans l'exercice effectué par le ministre des Finances. C'était plutôt un exercice de communication pour le petit peuple. Ou l'explication du Budget en créole. La salle de conférence du BPML était à moitié vide. L'assistance a écouté tranquillement les propos de Pravind Jugnauth.

Par ailleurs, ce dernier a, entre autres, évoqué le coût des embouteillages. «Les embouteillages coûtent Rs 4 milliards à l'économie nationale.»

L'inflation sera-t-elle en hausse en 2018 ? Oui, a répondu le Premier ministre. «Le taux d'inflation sera de 3 % environ.»