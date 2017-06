Libye: Ce rapport de l'ONU qui met dans l'embarras les Emirats Arabes Unis

Photo: RFI

Le maréchal Khalifa Haftar

Un rapport du panel des experts des Nations Unies sur la Libye confirme que les Emirats Arabes Unis ont offert un soutien logistique et technique au général Haftar, le grand maître de l'Est libyen, qui refuse toujours de reconnaître le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et soutenu par la communauté internationale. Ce rapport met dans l'embarras les autorités émiraties accusées de participer au chaos libyen.

Ce transfert d'armement est une violation de l'embargo sur les armes sous lequel se trouve placée la Libye depuis la chute du général Kadhafi en 2011. Les experts onusiens ont réussi à prouver que les Emirats Arabes Unis avaient fourni des hélicoptères, des drones, des avions militaires et des véhicules blindés aux forces loyales au général Haftar et contribué à l'extension de la base aérienne d'Al Khadim entre 2014 et 2017.

Des moyens aériens qui auraient permis au général Haftar d'assoir son emprise sur l'est et le sud libyen au détriment du pouvoir de Tripoli.

Le soutien des Emirats n'est pas nouveau mais c'est la première fois que des preuves formelles sont apportées : les experts onusiens ont en effet remonté les numéros de série des appareils, achetés en Biélorussie pour le compte des Emirats Arabes Unis pour être finalement livrés en Libye.

Au mauvais moment

Les autorités d'Abu d'Dhabi ont refusé de s'expliquer. Mais ce rapport tombe on ne peut plus mal alors que les Emirats Arabes Unis et l'Arabie saoudite ont rompu les liens diplomatiques avec le Qatar accusé de financer le terrorisme, notamment en Libye. Ce rapport prouve que les Emirats jouent eux aussi un rôle déstabilisateur dans le pays.