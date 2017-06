Sénégal/Guinée Equatoriale: Eliminatoires CAN 2019 - les Lions dominent d'entrée le Nzalang Nacional, 3-0

Un deuxième but véritablement bienvenu, qui permit aux poulains du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé de montrer un tout autre visage, du coup les occasions de but se multipliaient, comme celle maquée par le même Moussa Sow à la 81-ème mn.

Les joueurs équato-guinéens, gênés quelque part par la densité et la technique dont faisaient montre les milieux sénégalais, optèrent tout naturellement pour les contre, sans inquiéter plus que cela le Sénégal qui gardait son avantage au score, 1-0, à la mi-temps.

Après l'échec en quart de finale de la CAN 2017 et les trois matchs nuls dernièrement enregistrés en amical, les Lions étaient attendus par le public sénégalais.

