Tunisie: La Tunisie recule de cinq positions

L'édition 2017 de l'indice d'attractivité de l'Afrique publiée par le cabinet d'audit Ernst &Young en mai dernier a montré quels sont les pays les plus disposés à accueillir les investisseurs étrangers, compte tenu de leur infrastructure de base solide, des équipements collectifs disponibles et de la stabilité politique et économique ainsi que de la paix sociale.

Autant de critères objectifs sur lesquels se basent plusieurs agences de notation en vue de mesurer le degré d'attractivité des investissements par les pays sélectionnés. C'est le Maroc qui a été classé l'économie la plus attractive pour les investisseurs sur le continent africain. Par contre, la Tunisie occupe la 13e position considérée comme peu glorieuse reculant de 5 positions par rapport à l'édition 2016.

Plusieurs facteurs ont été à l'origine du recul de la Tunisie, à commencer par les perturbations sociales et les mouvements de contestations qui ont gagné au cours des derniers mois presque toutes les régions de la Tunisie, ce qui a causé un ralentissement, voire un arrêt de la production de nombre d'unités industrielles. Cela constitue un mauvais signe pour les investisseurs qui cherchent toujours un climat social serein, une stabilité politique et une vision claire des perspectives économiques pour qu'ils puissent s'installer dans notre pays avec un maximum de chances de succès.

La gouvernance prise en compte

Lancé en 2016, l'AAI (Africa Attractiveness Index) mesure l'attrait relatif des investissements de 46 économies africaines sur la base d'un ensemble de critères ciblés à court et à long terme. La dernière édition a été intitulée «Connectivity redefined» pour évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d'affaires et le développement humain ainsi que la résilience probable des économies dans le contexte des pressions macroéconomiques actuelles. Le monde des affaires s'est distingué, cette année, en Tunisie, par la promulgation du nouveau Code d'investissement qui comporte plusieurs avantages aussi bien pour les investisseurs locaux qu'étrangers. L'objectif est d'aider ces derniers à créer leurs projets de préférence à valeur ajoutée et innovants dans les différentes régions du pays pour diminuer, un tant soit peu, le taux du chômage qui ne cesse de croître d'une année à l'autre.

Le dynamisme économique et la position du pays qui est proche de l'Europe ont fait du Maroc une destination privilégiée des investisseurs en quête d'opportunités d'investissement et d'affaires. La Tunisie pourrait rattraper son retard en améliorant le climat des affaires. Il s'agit notamment de poursuivre la réalisation des projets d'infrastructure programmés selon un calendrier précis comme les autoroutes, d'instaurer une paix sociale durable et de réduire ces mouvements de protestations qui portent atteinte au rythme de la production et à la compétitivité de l'entreprise. Des mesures draconiennes devraient être prises dans ce sens pour donner une meilleure image de la Tunisie aux investisseurs potentiels étrangers tout en renforçant des campagnes de promotion dans les pays ciblés.

Mais la Tunisie n'est pas le seul pays qui se trouve dans une mauvaise posture. En effet, les pays ayant perdu le plus de places sont l'Egypte (8 places perdues), le Bénin et l'Ethiopie (6). Certains événements sécuritaires sont aussi à l'origine de la dégringolade du classement dans certains pays, comme c'est le cas en Egypte où des actes terroristes mortels ont eu lieu au cours de cette année. D'où la nécessité de renforcer la sécurité sur tout le territoire en vue de protéger les habitants et les unités industrielles des investisseurs. La sécurité constitue un axe fondamental dans la promotion des investissements.

L'étude révèle qu'au cours de la dernière année, les grandes économies en Afrique ont attiré plus d'investisseurs étrangers. Collectivement, ces marchés, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte, le Nigeria et le Kenya, ont attiré plus de 58% des projets d'IDE en 2016. De nombreux investisseurs étrangers cherchent encore des opportunités d'investissement en Afrique qui dispose de plusieurs avantages comparatifs. Dans notre pays, la main-d'œuvre qualifiée et à bon marché ainsi que le coût des services destinés aux entreprises sont parmi les points forts sur lesquels misent les autorités publiques pour attirer les investisseurs.