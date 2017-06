Congo-Kinshasa: Mines - Le député Nzekuye demande la suppression de la taxe d'incitation à la transformation des concentrées

Le député national François Nzekuye appelle à la suppression de la taxe d'incitation à la transformation des concentrées. Cet impôt est soumis aux sociétés minières dans le Haut-Katanga et le Lualaba.

Dans son intervention à la plénière de vendredi 9 juin consacrée au débat sur le budget de l'Etat 2017, il estime que cette taxe est « injuste et irrégulière ».

« Une recette doit être fondée sur l'équité et une taxe ne doit pas être injuste. On ne peut pas vous faire payer la taxe de stationnement de votre véhicule pendant que vous êtes piéton. Il faut que la taxe ait une cause valable », argumente le député Nzekuye.

Il pense que cette taxe de 100 USD la tonne est énorme et asphyxie les sociétés minières.

« On ne peut pas continuer d'asphyxier une entreprise qui paye au-delà des taxes d'autres taxes douanières liées à l'importation d'électricité. Et quand ils sont en retard de payement, des aviseurs tombent sur eux et leur font payer des pénalités qui vont jusqu'à 1000% et qui sont partagées entre les individus et l'Etat. Ce sont des choses anormales pour un pays qui veut inciter des entreprises à venir s'installer dans son pays », déplore le député.

Selon lui, les entreprises minières œuvrant dans le Haut-Katanga et le Lualaba sont confrontées au problème d'énergie. Elles sont donc obligées d'importer cette denrée nécessaire à leur travail de la Zambie.

« Le gouvernement devrait au préalable, s'il veut avoir une telle taxe faire des investissements en énergie, la rendre disponible et en ce moment, il pourrait punir les récalcitrants qui ne pourront pas transformer. Là ce serait juste », conseille le député François Nzekuye.

La taxe de transformation des concentrées exige aux entreprises minières de transformer les minerais dans le milieu où elles évoluent, au lieu de les exporter en état brut.