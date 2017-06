Burkina Faso: Eliminatoire CAN 2019 - Pour Bancé, l'important c'est de prendre les 3 points

Au Burkina Faso, les magistrats, les greffiers et les gardes de sécurité pénitentiaires observent… Plus »

Placé dans le Groupe I des éliminatoires de la CAN 2019, le Burkina Faso devra se défaire de l'Angola, du Botswana et de la Mauritanie.

Pour lui, que ce soit lui, Préjuce Nakoulma ou un autre joueur de l'attaque burkinabè en forme, le buteur n'est pas important. Il prévient : « Après une CAN, ce n'est pas facile de commencer à domicile. On va se battre samedi pour gagner ce match ». Bien qu'évoluant dans le championnat ivoirien, l'attaquant burkinabè fait partie des joueurs burkinabè qui sont en bonne forme.

« On est allé les battre 3 à 0. Ce n'est pas la même équipe. C'est un match différent », prévient, dans propos relayés par burkina24.com, Aristide Bancé qui pense comme son sélectionneur Paulo Duarte que les matchs sont toujours difficiles au moment des vacances. « Après cette CAN qu'on vient de terminer à la 3e place, le plus important, c'est de gagner ce match. C'est de prendre les trois points », estime Bancé.

Raison pour laquelle Aristide Bancé et les Etalons ont l'intention de commencer ces qualifications à la CAN 2019 par une victoire face aux Palancas Negras d'Angola. Ce n'est pas la première fois que les deux sélections se rencontrent.

Opposé à l'Angola ce samedi à Ouagadougou pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2019, le Burkina Faso se donne pour objectif de débuter de la plus belle des manières cette campagne. Apres avoir terminé sur la 3ème marche du podium lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Etalons ont bien envie d'être à nouveau de la fête à Yaoundé en 2019.

