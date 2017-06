Afrique du Nord: Crise entre Doha et Riyad - Enquête sur une banque de Tataouine en Tunisie

Mais selon Sofiene Selliti, aucune preuve n'indique pour l'instant que cet argent ait pu servir à financer des groupes terroristes. Il affirme que cette somme était destinée au camp de réfugiés de Choucha, à la frontière tuniso-libyenne. Un camp qui a pourtant officiellement fermé ses portes plus d'un an avant ce mystérieux virement bancaire.

L'une d'elles concerne aussi la Tunisie, où auraient transité 8 milliards de dollars selon ce porte-parole. De l'argent destiné, dit-il, à financer des groupes terroristes. La Tunisie, restée neutre dans le conflit entre Arabie saoudite et Qatar, dit avoir déjà ouvert une enquête sur cet argent mais nuance nettement les accusations venues de l'est de la Libye.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.