Sénégal: Eliminatoire CAN 2019 - Koulibaly «Bien entrer dans cette compétition »

La course à la qualification pour la phase finale de la CAN 2019 qui se disputera au Cameroun sera lancée ce vendredi.

Vingt -quatre rencontres de hautes factures sont programmées tout le week-end dont, le Sénégal-Guinée Equatoriale. Les Lions de la Teranga accueillent ce samedi Nzalang Nacional en match comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2019. Et les hommes d'Aliou Cissé veulent débuter cette campagne africaine par une victoire.

«Samedi, on a un match important à effectuer. C'est vrai que cela va être difficile mais on est à la maison. Il faut que l'on se fasse respecter, que l'on arrive à marquer ce but et gagner avec la manière. On sait que le terrain est trop difficile mais on va tout faire pour gagner ce match. Mais le plus important, c'est d'avoir les trois (3) points et de bien entrer dans cette compétition», a lancé le défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly.

Les 48 équipes engagées dans ces éliminatoires pour la CAN 2019, en 12 poules de 4, vont s'affronter jusqu'à mi-novembre 2018. Le premier de chaque groupe sera qualifié, de même que les trois meilleurs deuxièmes, hormis dans le groupe B où figure le Cameroun, pays organisateur et déjà qualifié, pour qu'il bénéficie d'une préparation contre des adversaires valables.