Afrique du Nord: CAN 2019 - Les Pharaons déterminés à déplumer les Aigles de Carthage

La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 va nous offrir un alléchant Tunisie-Egypte.

Ce choc nord-africain entre les Tunisiens et les vice-champions d'Afrique égyptiens aura lieu le dimanche à Tunis. Les Pharaons gardent de mauvais souvenirs de leurs dernières confrontations avec les Aigles de Carthage qui s'étaient achevées par deux défaites et avaient empêché les Egyptiens de se qualifier pour la CAN 2015 pour la troisième fois consécutive.

En plus, l'entraîneur des Pharaons Hector Cuper semble préoccupé par le manque de solutions en pointe de l'attaque et incertain sur le gardien titulaire, à quelques jours de ce grand derby de l'Afrique du Nord. Néanmoins, pour Hector Cuper, les Pharaons se déplacent à Radès avec pour objectif d'aller chercher les trois points de la victoire.

« Nous voulons aller en Tunisie pour gagner. J'ai une grande confiance dans la qualité et la détermination de mes joueurs. J'espère qu'on pourra bâtir un jeu intéressant sur l'expérience qu'on a acquise lors de la dernière Coupe d'Afrique. Bien qu'on ait atteint la finale, il ne faut pas se faire d'illusion et penser qu'on est favori face à la Tunisie. On doit avant tout rester très concentré sur ce match important », a déclaré le technicien argentin.

Le match Tunisie-Egypte aura lieu dimanche à Radès. En match avancé comptant pour le même groupe J des qualifications à la CAN 2019, le Niger accueillera samedi à Niamey le Swaziland.