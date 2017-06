Cote d'Ivoire: Une affaire de capitanat déchire le vestiaire

De son côté, Marc Wilmots tente de régler la situation. « J'ai pris une décision. Je viens d'en parler avec Salomon Kalou. Et j'aurai aimé en parler avec Gervinho ce matin. Il est dans l'avion direction Abidjan. A chaque match, le brassard reviendra au joueur qui a le plus de sélections parmi les onze entrants. Ce n'est pas le joueur ancien, assis sur le banc, qui sera capitaine s'il entre en jeu. A partir de là, je n'ai pas un capitaine fixe. J'ai plusieurs capitaines« , a confié le technicien belge.

Les faits remontent au dernier match des Eléphants. Contre les Pays-Bas (0-5), c'est le défenseur du Paris Saint-germain Serge Aurier qui porte le brassard au détriment de Gervinho qui l'avait depuis la fin de la CAN. C'est Sidy Diallo, le président de la FIF (Fédération ivoirienne de football) qui aurait pris al décision. L'ancien joueur de Lille, mécontent, claque la porte et quitte la sélection. Il rentrera plus tard seul à Abidjan mais ne devrait pas prendre part au match à Bouaké ce samedi, rapporte nos confrères de Sportmania.

A 24h d'affronter la Guinée pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019, la Côte d'Ivoire et son nouveau sélectionneur Marc Wilmots doivent gérer une crise. Une affaire de capitanat qui déchire le vestiaire des pachydermes.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.