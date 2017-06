Sénégal: Aliou Cissé parle "de victoire amplement méritée"

Et contrairement au match contre l'Ouganda, lundi (0-0), les Lions ont eu plus de réussite dans le jeu en plus du bon contenu notamment en deuxième période, a-t-il par ailleurs ajouté.

"Il y a eu plus de fluidité dans le jeu et les occasions se sont multipliées", a-t-il par ailleurs ajouté.

"En première période, nous avons joué en 4-4-2 mais les milieux Idrissa Gueye et Henri Saivet avaient tendance à courir dans le vide et c'est pourquoi nous avons effectué un changement de système en deuxième période", a expliqué le technicien précisant que l'équipe a finalement évolué en 4-2-3-1.

Dakar — Le sélectionneur national, Aliou Cissé a tenu à féliciter ses joueurs qui ont gagné largement (3-0) le premier match des éliminatoires de la CAN 2019 ce samedi contre la Guinée Equatoriale "dans un contexte difficile de fin de saison avec des blessés et le Ramadan".

