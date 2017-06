Cote d'Ivoire: Eurobond 2017 - Comment le 1er ministre ivoirien a épaté la Finance internationale

En grand stratège, il s'est fait accompagner d'une équipe commando qui défendait le dossier ivoirien aussi bien en français qu'en anglais.

La réussite de l'Eurobond 2017, l'opération d'émission d'obligations pour mobiliser des ressources aux fins de financer le Plan National de Développement (PND) 2016-2020 de la Côte d'Ivoire est celle de tout le gouvernement ivoirien, et notamment de la gouvernance du Président de la République, Alassane Ouattara.

La performance de l'économie, et plus précisément le bon cadrage macro économique, la bonne tenue du budget, la justesse des axes de développement stratégique du PND, la consolidation de la gouvernance politique... sont ce qui a valu au pays le grand intérêt des investisseurs de Paris, Londres, Munich, Francfort, New York et Boston.

Et pour mettre tout cela en musique pendant une dizaine de jours, du 1er au 8 juin, il y avait le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Encore une fois, et ce après sa sortie télévisée des 100 jours, il a fait étalage de ses qualités de véritable chef d'orchestre, de Chef du gouvernement, d'homme d'Etat soucieux de l'avenir de Pays.

L'ingénieur des Ponts et Chaussées, le technocrate, l'homme de dossiers, l'expert en développement a tout simplement épaté la Finance internationale.

En grand stratège, il s'est fait accompagner d'une équipe commando qui défendait le dossier ivoirien aussi bien en français qu'en anglais. Les mouvements des marchés étaient suivis dans les moindres détails.

Assurément, cette mission occupera une place de choix dans les annales de l'histoire de la mobilisation de ressources de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique sur le marché du dollar et de l'euro. Et la City et Wall Street n'oublieront pas de si tôt cette opération.