Sénégal: Promotion de la pisciculture - Des "résultats satisfaisants" enregistrés à Santhie Béra (Toubacouta)

Les populations de Santhie Béra et des villages voisins de Toubacouta et Sokone sont venues nombreux sur le site. Elles se sont partagé la production disponible, moyennant 1000 francs CFA le kilogramme, un prix fixé par l'Agence nationale d'aquaculture (ANA), partenaire technique du projet.

Les objectifs de production ne seront toutefois pas atteints, a-t-il dit, déplorant par ailleurs des cas de vols notés. "C'est d'ailleurs cela qui a précipité la récolte. On a récolté à 5 mois mais on devait attendre 6 mois", a-t-il précisé.

Il ambitionne de "lutter contre la pauvreté et de renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire", a expliqué le coordonnateur de l'équipe nationale de mise en œuvre de "Go-Wamer", un projet dont le financement s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA (10 millions 500 euros).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.