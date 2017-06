Togo: 450 000 euros de dommages et intérêts pour Dodo Obilalé

Rodriguez MINGAZ, Secrétaire Général du FLEC, puisque c'est de lui qu'il s'agit, doit payer pour cet acte barbare qu'ils avaient commis en 2010 alors que l'équipe nationale était en route pour la Can 2010. Le bus des Eperviers a été mitraillé pour une raison non encore connue. Bila, deux morts et des blessés, dont Dodo Obilalé resté handicapé pour toujours.

Même si le condamné a encore 10 jours faire appel, « le verdict me convient parfaitement », a déclaré Dodo Obilalé samedi sur Pyramide Fm en réaction à l'arrêt de la justice condamnant le représentant des rebelles de la FLEC à 450 000 euros et à 5 ans de prison ferme.

