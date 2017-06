Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan - La France s'engage à aider la Côte d'Ivoire à « démarrer les travaux »

Au plan régional et surtout sécuritaire, il s'est félicité du voyage effectué récemment par Emmanuel Macron, à Gao, une région du Nord-Mali qui est le théâtre d'attaques terroristes sans précédent. « C'était important de donner de l'espoir et l'assurance » aux populations de l'ensemble de la sous-région, s'est réjoui Alassane Ouattara qui a dit « jouer sa partition » dans ce combat contre le fléau.

Le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a été reçu ce dimanche 11 juin 2017 après-midi par son homologue français Emmanuel Macron, à l'Elysée. Au terme d'un tête-à-tête qui a duré près de 45 minutes, le Président ivoirien a, dans une déclaration, salué « l'engagement » de la France à aider la Côte d'Ivoire à « démarrer très rapidement les travaux du métro d'Abidjan». Un projet cher à son pays dans le « domaine social et environnemental » et qui devrait également permettre de désengorger un tant soit peu le trafic routier à Abidjan.

