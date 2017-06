Mali: La nouvelle équipe gouvernementale à la Une des journaux maliens

« L'Aube » (bi-hebdomadaire privé) qualifie de « Grand gâchis » la nouvelle équipe gouvernementale. « La montagne a accouché d'une souris », écrit le journal qui regrette « la non mise en place d'un « véritable gouvernement de mission capable d'extirper le pays des scandales d'Etat, des contestations sociales et syndicales, du marasme économique endémique, de la crise financière ambiante, de la situation sécuritaire précaire et du choc moral qui habite les Maliens ».

Pour « InfoMatin », la divergence de vues sur les quotas entre Koulouba (Présidence de la République) et les parties signataires de l'accord de Paix (Plateforme et Cma - coordination des mouvements armés du nord Mali) a accouché d'un gouvernement qui apparaît comme une véritable déception, au regard des enjeux liés à la sécurité, à la réconciliation, à la demande sociale." Que s'est-il réellement passé ?", s'interroge le journal.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.