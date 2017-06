Une rencontre de clarification. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier la rencontre que l'ex directeur général de l'ADDR, Fidèle Sarassoro, a eu hier au ministère des Affaires étrangères au Plateau avec les ambassadeurs des pays qui ont accompagné le processus DDR en Côte d'Ivoire. D'entrée, il a rassuré ses hôtes du bon déroulement du processus et expliqué que le DDR en Côte d'Ivoire a été une réussite. Il en veut pour preuve le traitement de tous les ex-combattants qui se sont présentés et dont les noms figuraient dans les données de base de l'ADDR.

A travers une projection, Fidèle Sarassoro a démontré que les 65.400 ex-combattants ont été tous traités. Le processus, a-t-il rappelé, a coûté la somme de 107,187 milliards de francs Cfa. La Côte d'Ivoire, selon lui, a financé l'opé- ration à hauteur de 72% soit une somme totale de 68 milliards de francs CFA. Le reste a été financé grâce à l'appui des partenaires extérieurs dont la France, les Etats Unis, le Japon, la Russie, l'Union Européenne, le système des Nations Unies et la Grande Bretagne. Fidèle Sarassoro a indiqué que le DDR est un processus volontaire.

Contrairement à ce qui se dit, le directeur de cabinet du président de la République a insisté sur la réussite du processus. « Le DDR est un processus volontaire. Nous avons, à l'époque, organisé des campagnes de sensibilisation pour inviter tous les ex-combattants à entrer dans le processus. Tout le monde a été traité sauf les non intéressés », a rappelé l'ancien Dg de la défunte ADDR. Il a ensuite fait savoir que la réussite du DDR a été possible grâce à la volonté politique et l'engagement personnel du président de la République Alassane Ouattara. Fidèle Sarassoro a laissé entendre que le DDR est un processus qui a un début et une fin.

Concernant les 18 ou 2 millions que réclament certains démobilisés, l'ex-patron du processus DDR a martelé que ce sont des mensonges. Il a rappelé que, selon l'accord 4 de Ouagadougou, c'est le somme 500.000 mille que devait percevoir chaque démobilisé. Il a révélé que sur sa proposition au Conseil national de sécurité que le filet de réintégration a été revu à 800.000 francs CFA. Revenant sur les récentes manifestations des démobilisés, le collaborateur du président de la République a rassuré que cela n'a rien à voir avec le processus. Car, dira-t-il, c'est une manifestation extra DDR. « Le processus DDR a été une réussite en Côte d'Ivoire.

Tout processus DDR a un début et une fin », a fait observer l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, George Serre. Après les échanges, les ambassadeurs ont souligné la necessité de mettre en place un mécanisme de consolidation des acquis du processus DDR en Côte d'Ivoire. Fidèle Sarassoro en a profité pour annoncer que la Côte d'Ivoire est invitée à New York le 19 juin prochain pour partager son expérience et son expertise en DDR. Au cours de ces assises, il fera un exposé sur la réussite du modèle du DDR en Côte d'Ivoire.