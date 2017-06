Le numéro vert (491111) est lancé dans le cadre de la redevabilité aux populations affectées, en vue de concrétiser la volonté exprimée par le Programme alimentaire mondial (PAM-RDC), au niveau global de respecter les cinq engagements.

Le Programme alimentaire mondial (PAM-RDC) a signé un contrat de partenariat avec call center (CCC), un centre d'appel privé, dans le cadre de la redevabilité aux populations affectées. L'information a été livrée le vendredi 09 juin 2017, au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le PAM et CCC.

Dans le cadre de ce projet, le PAM-RDC va chercher à renforcer l'intégration de cette dimension dans ses opérations. Parmi les trois aspects de cet engagement, les mécanismes de plaintes et de retour d'information occupe une place de choix. L'amélioration de la mise en œuvre des opérations du PAM - qui est l'un des objectifs pour mieux servir les populations affectées - ne peut être assurée si les plaintes des bénéficiaires du PAM et le retour d'information de leur part sur les opérations du PAM ne peuvent être écoutés, enregistrés et suivis d'une réponse et référés à qui de droit pour action appropriée.

Le mécanisme de plaintes et de retour d'informations est un mécanisme formel pour permettre de recevoir les informations des populations assistées dans les zones où le PAM met en œuvre ses interventions. C'est un moyen de consultation avec les bénéficiaires pour avoir leurs points de vue sur le programme mis en œuvre.

La consultation avec les bénéficiaires est nécessaire pour améliorer la conception des programmes et leur mise en œuvre. Ainsi, les remarques reçues de bénéficiaires et des non-bénéficiaires permettront d'améliorer la mise en œuvre des opérations du PAM.

Objectifs

Ce mécanisme poursuit l'objectif principal d'améliorer la conception des programmes mis en œuvre, en consultant les bénéficiaires sur leur point de vue par rapport au programme du PAM. Ce système mis en place par l'agence des Nations Unies fournira également, les moyens aux populations affectées de soumettre leurs plaintes ainsi que d'autres informations sur les activités du PAM.

Ceci permettra en effet, de prendre en compte les besoins spécifiques des populations affectées et orienter l'assistance qui leur est fournie. Il permettra aussi d'informer régulièrement les populations affectées sur le type de programme mis en œuvre, les vivres distribués et les modalités utilisées (pourquoi, comment et où).

Partenariat

La mise en ligne de la ligne verte du PAM est assurée avec la collaboration de Congo call center (CCC) qui reçoit gratuitement tous les appels des bénéficiaires et des non-bénéficiaires sur les opérations du PAM. Ces appels sont enregistrés dans une base de données qui est transmise au PAM pour analyse afin de fournir une réponse appropriée aux bénéficiaires.

La prise en charge des appels dans les quatre langues nationales du pays, y compris le français, est assurée par CCC. Ce numéro vert est le 491111. C'est un numéro qui est accessible à tout le monde, sur toute l'étendue du territoire national, quelque soit le réseau utilisé par les bénéficiaires.