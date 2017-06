Togo/Algérie: Eliminatoire CAN 2019 - Adébayor et les Eperviers veulent surprendre les Fennecs

La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 se dispute ce week-end à travers l'Afrique. Ce dimanche, les Eperviers du Togo défient les Fennecs d'Algérie sur la pelouse de stade Mustapha Tchaker de Blida. Les Togolais peuvent s'attendre à vivre des débuts d'éliminatoires compliquées, dans le groupe D. Ils jouent en effet en Algérie dans le bouillonnant stade de Blida.

Raison pour laquelle le capitaine des Eperviers, Emmenuel Adébayor, s'attend à une rencontre compliquée face aux Verts d'Algérie. « On savait avant de prendre l'avion que ça va être un match très difficile, d'autant plus qu'on rencontre une équipe solide de l'Algérie avec de très bons joueurs, Nabil Bentaleb, Marhez... », a-t-il déclaré. Mais à l'en croire, le Togo a un plan pour faire douter son adversaire. « On a nos atouts, on va essayer de leur causer des problèmes », a-t-il ajouté. Et de préciser : « On va essayer de prendre la profondeur et les mettre en difficulté ». En clair, insiste-t-il, lui et ses coéquipiers sont à Blida pour espérer « faire quelque chose d'extraordinaire ».

Le Togo, qui est arrivé à Alger jeudi soir, a élu domicile à l'hôtel Sheraton. L'équipe a programmé deux séances d'entraînement en prévision du match de demain. La première a eu lieu hier au stade du 5 Juillet et la deuxième est prévue ce soir à l'heure du match au stade Mustapha Tchaker qui abritera la rencontre. Les hommes de Claude Le Roy, emmenés par Adébayor, avaient battu l'Algérie (2-0) lors de la dernière confrontation entre les deux pays en Afrique du Sud lors de la CAN 2013. Avant de rallier Alger, ils ont disputé deux matchs amicaux contre le Nigeria (défaite 3-0) et Les Comores (victoire 2-0).

A noter enfin que le match Algérie - Togo comptant pour les eliminatoires de la CAN 2019 sera officié par l'arbitre botswanais Jushua Bondo, a annoncé la CAF sur son site internet. Il sera assisté de ses deux compatriotes Oamogetse Godismang et Moemedi Monakwane.