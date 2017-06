Gabon/Mali: Eliminatoire CAN 2019 - Salif Coulibaly s'attend à un match dur contre le Gabon

Mali et Gabon s'étaient déjà affrontés en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Sept mois après, les deux pays se retrouvent en éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun.

Eliminés tous les deux au premier tour de la dernière CAN, les Aigles et les Panthères aborderont cette rencontre avec prudence. Et Salif Coulibaly, s'attend à un match dur et difficile, surtout que le Gabon compte dans ses rangs un certain Aubameyang.

« Ils ont l'habitude des grands matches, et possèdent un attaquant qui a l'expérience du très haut niveau. On s'attend à un vrai combat, encore plus engagé que ce que nous avons pu connaître par le passé. Il va falloir qu'on relève le défi », dit le défenseur malien.