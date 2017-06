Togo/Algérie: CAN 2019 - Algérie vs Togo / Le Botswanais Jushua Bondo au sifflet

L'autre rencontre du groupe B de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2019 entre le Bénin et la Gambie, prévue également dimanche à Cotonou a été confiée à un trio malien dirigé par Boubou Traoré assisté de Adama Sidiki Kone et Baba Yomboliba. Le premier du groupe à l'issue des six journées de poules se qualifie pour la phase finale de la CAN 2019 prévue au Cameroun.

Pour cette rencontre entre Fennecs et Eperviers, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral botswanais. Le directeur de jeu Jushua Bondo sera assisté de ses deux compatriotes Oamogetse Godismang et Moemedi Monakwane.

Les qualifications de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun, sont un long marathon de 144 matchs que joueront 48 équipes réparties en 12 poules de quatre. A l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'Algérie version Alcaraz croisera le fer avec le Togo de Claude Leroy. La sélection algérienne, qui reste sur un cuisant échec lors de la CAN 2017 au Gabon, tentera de renouer avec les succès à l'occasion de la réception des Eperviers du Togo, ce dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

