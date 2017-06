Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie 2017 - Le vice-président rassure sur le respect des délais

Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a visité, vendredi, les différents sites choisis pour abriter les 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan (21-30 juillet).

Dans un véritable marathon de deux heures (8h-10h), Daniel Kablan Duncan s'est rendu au Musée national des civilisations, à la Bibliothèque nationale, au stade Félix Houphouët-Boigny, au Palais des sports, au Canal aux bois et à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des infrastructures culturelles et sportives. «Les choses avancent comme souhaitées et les travaux seront disponibles dans les délais. Nous ferons en sorte que les infrastructures soient prêtes avant la cérémonie d'ouverture prévue pour le 21 juillet», a indiqué le vice-président au terme de sa randonnée matinale à l'INJS à Marcory où il a été accueilli par le premier magistrat de la commune Raoul Aby et le directeur général de SNEDAI Groupe (Société en charge des travaux), Adama Bictogo. Accompagné de quelques membres du gouvernement dont le ministre auprès du Président de la République chargé des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, Raymonde Goudou (Santé et Hygiène Publique), Bruno Koné (Communication, Economie numé- rique et Poste), François Amichia (Sports et Loisirs) et des responsables du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), Kablan Duncan a passé en revue toutes les installations de l'INJS qui abrite le village des Jeux composé de 2000 chambres doubles dont 100 pour les personnes à mobilité réduite, de deux gymnases, d'un terrain exté- rieur de basket, d'une pelouse de football, d'un vaste chapiteau de près de 5000 m², d'une cuisine pour près de 2000 repas par service, d'une salle de détente, d'une salle de répétition pour les activités socio-culturelles, d'un centre médical réhabilité... . Une visite rassurante et satisfaisante au dire du président du Comité de pilotage des Jeux qui n'a pas manqué de réconforter sur la livraison dans les délais des différents ouvrages. «Au niveau des 33 bâtiments, 30 sont déjà prêts. Il y a trois bâtiments qui nous restent.

Des décisions ont été prises par le ministre en charge des Jeux de la Francophonie et SNEDAI de manière à ce qu'on puisse tenir les délais», a révélé le vice-président face aux médias. S'il ne doute pas des garanties données par les différents responsables des ouvrages en réhabilitation ou en construction, le vice-président a insisté sur la nécessité de respecter les délais. «Il est important d'être totalement prêt. Je parlais du 21 Juin. Mais, je pense qu'il faut laisser une marge jusqu'au 30 Juin (... ). Les trente premiers bâtiments sont déjà prêts. Il y a seulement trois autres qui restent. Mais, les décisions ont été prises par le ministre en charge des Jeux en collaboration avec la SNEDAI. De manière à ce qu'on puisse tenir les délais. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt.

A Treichville, l'essentiel est fait. Partout, les travaux avancent très bien. Mon sentiment actuel. C'est que les différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux. Il y a des problèmes qu'on doit régler. Il y a des réunions internes qu'on fera pour accélérer les choses de manière à ce que tout soit prêt». Parce qu'à partir du 21 juillet prochain, ce sont 4000 athlètes et artistes de 80 Etats, 2000 invités, 500 à 700 journalistes, qui seront attendus à Abidjan. Une belle tribune pour le pays engagé sur la voie royale de la réconciliation après des années de crise et surtout pour amorcer plus rapidement son processus vers l'émergence en 2020. Mais au-delà des Jeux, c'est surtout l'héritage qu'il faut saluer dans cet engagement du président Alassane Ouattara à organiser le plus grand rassemblement du monde francophone en Côte d'Ivoire.

«Le Président de la République a fait des efforts énormes pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Même pour la Can 2021. Et pour d'autres compétitions internationales en matière sportif et olympique. On ne lâche pas la pression jusqu'au 21 Juin. On est confiant», a dit Kablan Duncan. Une confiance inspirée par la grande débauche d'énergie et la forte activité de SNEDAI Groupe, une entreprise ivoirienne dirigée par Adama Bictogo.