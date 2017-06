Afrique du Nord: Eliminatoire CAN 2019 - Nabil Maaloul / « Nous savons tout sur la sélection égyptienne »

Le choc avec l'Egypte, dimanche 11 juin 2017, à Radès, marque l'entrée en lice de la Tunisie dans les éliminatoires de la CAN 2019. Les Aigles de Carthage y reçoivent les Pharaons d'Egypte, en fin de soirée pour cause de jeûne du ramadan. Sous l'impulsion de leur sélectionneur Nabil Maaloul, revenu le mois dernier à la barre technique, les coéquipiers de Youssef Msakni tenteront de mettre d'emblée la pression sur les Pharaons, dans un groupe J qui devrait voir le Niger et le Swaziland jouer les faire-valoir.

« Nous savons tout sur la sélection égyptienne et son style de jeu sous la conduite de l'entraîneur argentin Hector Cuper qui a donné un nouveau souffre à l'équipe, notamment sur l'animation offensive qui sera confiée au duo composé de Mohamed Salah et Ramadhane Sobhi en l'absence de Mahmoud Trezeguez », a précisé Maaloul lors d'un point de presse, tenue vendredi soir au stade de Radès.

Le compte à rebours est lancé : les choses «sérieuses» ont commencé lundi 5 juin avec un second stage en présence des joueurs de l'EST, de l'ESS et du CSS, soit les piliers de la sélection, mais absents de la première phase de préparation en raison de leur engagement africain avec leur club respectif. Nabil Maaloul a indiqué que la sélection tunisienne s'est bien préparée pour l'emporter lors de ce match important qu'il qualifie de clé de la qualification pour la phase finale.

« Le onze national est tenu de faire le jeu d'autant qu'il joue sur son terrain mais il doit en même temps trouver son équilibre en défense et à l'entre jeu pour atténuer le danger de la sélection égyptienne qui laisse désormais sous Cuper l'initiative à l'adversaire pour exploiter ensuite ses erreurs et remporter la victoire », a-t-il ajouté.

Le match Tunisie-Egypte aura lieu dimanche à Radès. En match avancé comptant pour le même groupe des éliminatoires de la CAN 2019, le Niger accueillera le Swaziland, samedi à Niamey