Sénégal/Guinée Equatoriale: Eliminatoires CAN 2019 - Esteban Becker à Dakar pour gagner

«Je connais par cœur chacun des joueurs sénégalais. Ils sont bons, mais nous avons des joueurs et des armes capables de les contrer. Javier Balboa, Emilio Nsue, Zarandona et notre gardien Felipe Ovono ont l'expérience et le talent pour être des leaders. Si le Sénégal doit nous battre il faudra qu'il soit meilleur que nous. Ce qui ne sera pas facile. Car nous sommes prêts, excités et impatients à descendre sur le terrain afin de réussir notre mission», a-t-il ajouté.

«Cela ne sera pas facile pour les deux les deux équipes, mais un match reste un match. Nous savons pourquoi nous sommes à Dakar. Donc, nous allons tout faire pour atteindre notre objectif dans ce match. Comme lors de tous nos matchs notre objectif est de faire un bon résultat à Dakar. C'est possible, nous sommes à Dakar pour gagner ce match et bien préparer les éliminatoires», a-t-il lancé.

