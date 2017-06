Afrique Centrale: Eliminatoire CAN 2019 - Congo, objectif faire chuter les Léopards à Kinshasa

L'Afrique du football a rendez-vous ce week-end sur les terrains des quatre coins du continent avec le début des éliminatoires de la CAN 2019, qui se déroulera au Cameroun. Le derby RD Congo-Congo Brazzaville sera l'un des temps forts de cette première journée.

Disputer cette CAN 2019 au Cameroun voisin revêt une importance accrue pour les sélections d'Afrique centrale, à commencer par les deux Congo qui s'affrontent dans le groupe G, ce samedi à Kinshasa. Lors de la CAN 2015, les deux Congo s'étaient affrontés en quarts de finale. Les Léopards l'avaient emporté au terme d'un match à rebondissements. Dimanche, les deux équipes se retrouvent à Kinshasa. L'occasion donc pour les Diables Rouges, désormais coachés par Sébastien Migné, l'ancien adjoint de Claude Le Roy, de prendre une revanche.

« Le défi est de taille. C'est ce qui est galvanisant si on arrivait à les faire tomber ou à les faire trébucher. J'ai dit aux garçons qu'ils peuvent écrire une page de l'histoire du football congolais, a confié l'entraineur des Diables Rouges. J'espère que collectivement on sera plus fort qu'eux. Après, il y a des individualités en face, c'est un fait, je ne peux pas le nier. Quand j'entends dire que Kabananga sera peut-être sur le banc, ça laisse rêveur... Maintenant, collectivement, je pense que nous on va arriver à être meilleurs qu'eux. »

Ce samedi au stade des Martyrs, les poulains de Sébastien Migné ont un défi à relever : faire mieux. Car selon le sélectionneur, le onze national n'a plus battu la RDC à Kinshasa depuis 37 ans. Depuis le début de leur préparation pour la CAN 2019, Sebastien Migné et ses joueurs sont concentrés sur cet objectif. Notons qu'en 1997 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1998, le Congo avait accroché la RDC à Kinshasa 1-1.