Gambie: Arrestation de Bubacarr Badjie, agent du renseignement

Alors le nom et le directeur ont changé, et l'agence a perdu ses pouvoirs d'arrestation, mais selon le conseiller juridique, le ménage n'a pas été fait au sein des agents.

Un membre des services de renseignements gambiens est détenu par la police depuis samedi 10 juin. Il s'agit du conseiller juridique de l'agence la State Intelligence Services, anciennement NIA, National Intelligence Agency. Considéré comme un «--lanceur d'alerte--» par la presse gambienne, et un «--renégat--» par son agence, Bubacarr Badjie a été arrêté pour avoir écrit et diffusé un rapport dans lequel il critique les dérives de l'organisation. Incompétence des agents, pratiques douteuses, un texte regroupant les différentes critiques a été envoyé à l'office du président et a fuité dans la presse gambienne. Son auteur est désormais entendu pour divulgation d'informations confidentielles.

