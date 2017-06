Cote d'Ivoire: Transport lagunaire - La Citrans a réceptionné six nouveaux bateaux-bus hier

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

Selon cette information émanant de la direction de l'entreprise, les bateaux qui sont de type Catamaran, mis à l'eau hier, seront présentés officiellement aujourd'hui, au grand public, à partir de 11h. Ces bateaux qui ont une capacité de 70 à 240 places vont desservir les quartiers du Plateau, d'Abatta, Abobodoumé, Attécoubé, Bingerville et Marcory, selon l'étude prévisionnelle qui a été faite. La Citrans dont la flotte est aujourd'hui estimée à sept bateaux, entend démarrer ses activités courant septembre et est déterminée à offrir le confort et la sécurité à ses clients. Cette société dirigée par Zoumana Bakayoko prévoit de créer, en première phase, 200 emplois directs et un millier d'emplois indirects.

Une nouvelle qui va ravir les populations des zones d'Abatta, Abobodoumé, Attécoubé, Bingerville et Marcory utilisant les bateaux-bus. En effet, la Compagnie ivoirienne de transports lagunaires (Citrans) a réceptionné ce 09 juin, au môle de pêche du Port autonome d'Abidjan, six nouveaux bateaux.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.