Cameroun: Yaoundé - Le quotidien des travailleurs de nuit

Mais pour Israel Mfouapon, gardien de nuit à Mvan, le problème ne se pose pas. En effet, la société de gardiennage qui l'emploie octroie des primes de nuit... , mais aussi de jour. «Les primes de nuit c'est 5 000 Fcfa et les primes de jour 3 000 Fcfa, après un an de service», affirme-t-il. Avec un salaire de 50 000 Fcfa et les risques encourus dans l'exercice de sa profession, ces primes sont du pain béni.

Les avant-bras herculéens de Maxime laissent entrevoir des cicatrices. Celles-ci sont des souvenirs de clients mécontents. En 20 années de service en tant que videur, il a été blessé plusieurs fois. «Toutes ces cicatrices sont des blessures de bouteilles cassées ou de couteaux. Quand tu vides un client, il est énervé et revient avec un couteau pour en découdre avec toi», raconte-t-il. «Parfois, le lendemain, tu reçois une convocation du boss. Le client dit qu'il avait une somme d'argent qui a disparu alors que ce n'est pas vrai», renchérit-il. Et pas de récompense du «boss» pour ces justes travailleurs.

Pour circuler, Sandrine S. se faufile entre les tables pour prendre les commandes des clients. Pendant qu'elle sert, elle bouscule quelques bouteilles de bière qu'elle a déjà installées sur la table. L'affluence est à son comble et le snack semble étroit. Cadre idéal pour des mains baladeuses. Sa voix qu'elle s'échine à rendre rauque et sévère ne décourage pas certains. C'est que la vue de ses formes rebondies ne laisse pas les hommes indifférents. Quand ce ne sont pas des attouchements de pervers ou de gens saouls qu'elle repousse violemment, il faut essuyer le mépris des clientes.

Des élèves qui achèvent la composition du baccalauréat. Sa cuvette de bière en main, elle essaie de garder les yeux ouverts, malgré l'éclairage et la fumée qui se dégagent de la salle aux allures de boîte de nuit. La musique d'un chanteur nigérian très à la mode que diffusent les hauts parleurs empêche de converser avec son plus proche voisin. Aucune piste de danse n'est prévue pour se trémousser. Ce qui sert de couloir est envahi par de jeunes gens qui, enlacés, dansent un «collé-serré», fument ou boivent.

Elle est serveuse depuis six mois dans ce snack-bar très fréquenté, juché sur une colline au lieu-dit Montée Jouvence à Yaoundé, qui n'ouvre ses portes que dans la nuit. Vêtue d'un polo sur lequel est inscrit au dos «fille de salle», Sandrine S. a du mal à circuler. Il est minuit passée et "le soleil s'est déjà levé" pour les noctambules de la ville de Yaoundé. «C'est le samedi des bacheliers», apprend-on de la serveuse.

