Lorsque son décès a été confirmé vendredi dernier, une crise cardiaque a failli m'emporter. C'est ce jour- là que la dépouille de de ma fille était arrivée. En quelques jours, je viens de perdre ma propre fille et mon petit frère. Tous les jours, mon état de santé ne fait que s'empirer parce que je n'arrive plus à manger », témoigne Théophile Omgba.

Depuis vendredi dernier que le décès de l'évêque a été confirmé, Théophile Omgba dit ne plus savoir quel sens donné à sa vie. Surtout qu'au moment où ce décès a été annoncé, il s'apprêtait à enterrer sa propre fille. « Depuis que nous avons appris que mon petit frère est porté disparu, je n'arrivais plus à dormir.

Depuis l'annonce du décès de l'évêque de Bafia, un natif d'Oveng, les populations de ce village sont choquées et vivent dans la tristesse. Les petits coins de commerce sont devenus les grands lieux de rassemblement pour les fils et filles du village.

