Cote d'Ivoire: Conférence de l'Ascad/ Pr Antoine Achy Seka - : "La recherche scientifique reste le plus gros défi des gouvernants"

La donne n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire ! La recherche scientifique est le dernier des soucis des gouvernants africains. Ce constat, le professeur Antoine Achy Seka, membre du Domaine des Sciences exactes de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), l'a émis récemment au siège du Conseil national de l'ordre des architectes à Cocody. C'était lors de la conférence qu'il animait et dont le thème était : «Défi scientifique en Afrique de l'Ouest : cas de la Côte d'Ivoire». L'homme de sciences a expliqué l'étroite relation entre la recherche scientifique et le développement économique et social.

Pour lui, la réalité est implacable. «La recherche scientifique n'est pas érigée en priorité par les gouvernants des pays africains, de la sous-région et même ceux de la Côte d'Ivoire. En délaissant ainsi la recherche scientifique, il est clair que ces pays resteront loin d'être engagés sur la voie de l'émergence». En mettant cette thématique au menu de ses grandes rencontres, l'Ascad tenait à informer, mais surtout, interpeler les autorités, les décideurs et l'opinion publique sur le fait que la recherche scientifique est le moteur du développement économique et social.

Selon le conférencier, sur le plan scientifique, le continent, la sous-région et la Côte d'Ivoire connaissent un retard considé- rable. Le délaissement des structures de recherches est l'une des causes de ce retard. Pour le corriger, «il est temps de mettre en œuvre des programmes de développement scientifique appropriés». Tout de même, il n'occulte pas «les efforts des autorités ivoiriennes depuis l'Indépendance avec l'ouverture des premiers centres de recherches (... ) qui ont contribué au progrès de la nation».

Dans les échanges, les performances de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, l'absence ou les difficultés de financement des travaux de recherche, l'insuffisance ou l'absence de chercheurs, les difficultés d'un monde universitaire dépassé par les nouvelles technologies de recherches, etc. ont été passés au peigne fin. En définitive, la confé- rence a noté que s'il doit avoir développement, il faut un engagement politique et financier fort des autorités envers le domaine de la recherche scientifique. *