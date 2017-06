Cote d'Ivoire: Audience - Ouattara échange avec Yoshifumi Okamura

Le Président Alassane Ouattara a échangé, hier, dans ses bureaux du Palais de la Présidence, avec SEM. Yoshifumi Okamura, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, chargé de la Réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de la TICAD (Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l'Afrique). Le diplomate nippon a dit sa joie de revenir à Abidjan. « Malgré que je ne suis plus en fonction dans votre pays, je n'ai jamais cessé de travailler pour votre pays. J'ai pris une part active à la visite en 2014 du Premier ministre japonais, S.E.M. Shinzo ABE », a-t-il indiqué.

Selon lui, la Côte d'Ivoire a été d'un grand soutien à la mise en œuvre et à la tenue effective de l'initiative japonaise dénommée TICAD. Cette autre visite en Côte d'Ivoire vise à relancer les relations très fructueuses avec la Côte d'Ivoire et son Président, mais aussi et surtout à transmettre au chef de l'Etat, le « message de gratitude » du Premier ministre, Shinzo Abe. Il a souligné la détermination du Japon à développer davantage ses relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire.

Au plan personnel, le diplomate nippon a ajouté que sa visite à Abidjan lui a permis de renouer des contacts et surtout de renouveler ses amitiés avec plusieurs personnalités, notamment avec le ministre des Affaires étrangères, Marcel AmonTanoh, présent à la rencontre.