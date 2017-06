Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Le lycée moderne cambriolé, d'importants matériels emportés

Les lycées modernes 1 et 2 de Grand-Bassam, logés dans la même enceinte ont été la cible de voyous dans la nuit du 14 au 15 mai. Les malfrats ont emporté d'importants matériels de travail. Il s'agit, entre autres, de trois ordinateurs de bureau et l'ordinateur portable du proviseur du lycée 1, trois climatiseurs et leurs composants, deux postes téléviseurs écran plasma.

Selon des témoignages recueillis sur les lieux, l'attaque s'est produite au milieu de la nuit entre 1h et 2h du matin. Les bandits ont réussi à forcer les antivols des fenêtres des bâtiments qui abritent les bureaux du personnel administratif des deux lycées. Une fois à l'intérieur, ils ont passé au peigne fin les bureaux, emportant tous ces matériels.

Selon un enseignant, cette situation d'insécurité est récurrente. « La salle multimédia offerte en avril 2010 par une maison de téléphonie mobile de la place, contenant une cinquantaine d'ordinateurs de dernière génération, a été complètement vidée en 2015. Le seul gardien de nuit des lycées avait été ligoté et battu par les malfrats. Nous ne sommes pas en sécurité », a-t-il confié.

Des fumoirs en plein lycée

Faut-il le préciser, des fumoirs se sont installés le long de la clôture arrière du lycée, envahie par la broussaille. Pour rallier ces fumoirs, les adeptes de ces lieux traversent le lycée en escaladant la clôture qui est très basse. « Quand on les interpelle, ils réagissent violemment et menacent de nous agresser. Dans la journée, je suis le seul à monter la garde. Donc je ne peux rien face à un groupe de jeunes surexcités », a précisé un des vigiles du lycée. Outre l'insécurité, l'établissement est confronté à un manque d'électricité. Il n'y a pas d'eau courante, pas de toilettes pour les enseignants et les 4000 élèves.