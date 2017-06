Angola: Huíla - Des chercheurs de National Geographic étudient la flore et la faune de Cuvango

"Nous espérons rencontrer une diversité d'animaux et de plantés qui sont inconnues dans le domaine scientifique et lancer ainsi le développement durable de l'Angola à partir du tourisme et aider le gouvernement dans son programme de diversification de l'économie, "a-t-il renchéri.

Le responsable a affirmé qu'il avait des informations selon lesquelles la municipalité de Cuvango, baignée par la rivière Cubango regorge un potentiel dans ces deux segments qui doit bien être étudié et recensé, d'où la nécessité de faire un dur travail et montrer au monde combien d'espèces vivent en Angola.

Cuvango — Un groupe de 99 chercheurs de la National Geographic Society séjourne depuis jeudi dernier à la municipalité de Cuvango, à 356 kilomètres à l'est de la ville de Lubango, chef-lieu de la province de Huíla (sud) pour étudier la faune et la flore locale.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.