Ile Maurice: Impair diplomatique - Des médias internationaux maintiennent que Maurice boycotte le Qatar

Par ailleurs, ces mentions dans les médias internationaux inquiètent des Mauriciens qui sont au Qatar. À l'instar de la famille Ramkhelawan, qui y habite depuis deux ans. Vedy Ramkhelawan confie qu'elle ne sait plus si sa famille va continuer à jouir de bonnes relations avec ses collègues et voisins qatariens à la suite de cet incident diplomatique. Elle explique que plusieurs collègues lui auraient demandé pourquoi Maurice, un petit pays, s'est ingéré dans cette affaire alors que d'autres pays ont préféré rester neutres. Si le ministère des Affaires étrangères affirme que les relations avec le Qatar sont maintenues, Vedy Ramkhelawan fait valoir que c'est largement pris pour acquis au Qatar que Maurice fait partie des pays qui boycottent ce pays du Golfe.

Et ce, cinq jours après la missive officielle du ministère des Affaires étrangères, publiée sur le site officiel du ministère mais dont l'envoi aux pays arabes reste toujours incertain. Le communiqué provenant du bureau du vice-Premier ministre et ministre des Terres et des logements, Showkutally Soodhun, continue de faire son chemin sur la scène internationale. Celui-ci stipulait que Maurice rompt ses liens diplomatiques avec le Qatar, suivant ainsi l'exemple de l'Arabie saoudite. La raison : le Qatar est soupçonné d'accorder son soutien à des terroristes. Sauf que, le même jour, le ministère des Affaires étrangères émet un autre communiqué affirmant que les relations avec le Qatar sont maintenues.

