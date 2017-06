Ile Maurice: Les malheurs de Sesungkur - Chien, fils et collaborateur embarrassent le ministre

Selon le policier, l'homme, qu'il «voyait pour la première fois», avait le souffle saccadé alors que son haleine laissait présager qu'il avait consommé de l'alcool. Surpris par cette attaque verbale, le policier l'aurait rappelé à l'ordre tout en lui demandant de décliner son identité. Le présumé agresseur lui aurait alors craché au visage. Ce qui a poussé le policier à faire une déposition, plaidant l'«outrage against depository of public authority» et «assaulting police». Le policier a par ailleurs indiqué qu'au moment des faits, le ministre n'était pas dans sa voiture, puisqu'il venait de prendre l'avion.

Est-il «soy» ? Est-il mal entouré ? Faut-il faire appel à un exorciste ? Ce qui est sûr, c'est que le ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers attire les ennuis comme un aimant. Sudhir Sesungkur se retrouve, depuis quelque temps, et bien malgré lui parfois, mêlé à des polémiques dont il pourrait bien se passer.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.