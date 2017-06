Maroc: Mouvement de solidarité avec les protestants du Rif à Rabat

La sixième édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits de l'Homme aura lieu, les 16 et 17… Plus »

Dans le cortège également des petits partis de gauche ainsi que le Mouvement du 20-Février, né de la contestation du printemps arabe en 2011. Des démonstrations de soutien, de moindre envergure, s'étaient déjà tenues les semaines passées à Rabat et Casablanca, dispersées sans ménagement par la police. A Fès, des affrontements avaient éclaté entre partisans et détracteurs du mouvement baptisé Hirak, né de l'indignation populaire provoquée par la mort tragique d'un vendeur de poisson broyé par une benne à ordures en octobre dernier à Al Hoceima.

Ce rassemblement d'envergure se pose d'abord comme une démonstration de force du mouvement Al-adl al-hisan qui avait appelé à manifester. Cette confrérie de tendance islamiste, non reconnue par les autorités mais tolérée, a démontré qu'elle pouvait encore mobiliser les foules et ses adeptes malgré la mort de son leader charismatique.

