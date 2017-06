Cameroun: Nouvel attentat-suicide dans un camp militaire à Kolofata

Depuis, les autorités de Kolofata ont décidé d'augmenter les patrouilles et de déplacer régulièrement les barrages routiers. Mais cela n'a pas empêché Boko Haram de frapper Kolofata une nouvelle fois. Et le symbole est fort, les terroristes ont visé l'unité d'élite de l'armée camerounaise : le Bataillon d'intervention rapide (BIR) est en première ligne dans la lutte contre le groupe armé. Il a perdu un soldat et deux ont été blessés dans l'attaque.

Un nouvel attentat-suicide s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juin dans l'extrême nord du Cameroun, dans la localité de Kolofata. Un soldat a été tué et deux autres blessés. Depuis plusieurs jours, les terroristes de Boko Haram multiplient les attaques et cette fois-ci, ils ont réussi à entrer dans un camp militaire.

