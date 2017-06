Burkina Faso: «Présimètre» - Les populations évaluent les engagements du président

Au Burkina Faso, les magistrats, les greffiers et les gardes de sécurité pénitentiaires observent… Plus »

Cette démarche du centre pour la gouvernance démocratique et ses partenaires, effectuée du 15 au 21 mai 2017, visait à contribuer au suivi citoyen de l'action publique. Elle a pris en compte un échantillon estimé à 1590 citoyens, dans les 13 régions du pays et dont âgés de 18 ans au moins.

Par ailleurs, en portant un regard sur la question des engagements pris en faveur de la jeunesse, il est à noter un taux de confiance ou de satisfaction en dessous de la moyenne. Cette insatisfaction trouve sa raison dans « les promesses non tenues », ou encore « la non perceptibilité d'actions menées à l'endroit des jeunes ». Cependant, tout en reconnaissant que des mesures ont été prises (projet HIMO, recrutement d'enseignants), « le citoyen pense que ce ne sont pas de mesures qui vont véritablement de façon structurelle faire sortir la jeunesse de sa précarité », confie Issoufou Nana.

L'autre leçon à tirer de ces résultats, c'est la disparité des opinions selon que l'on se trouve en milieu rural ou urbain. « On constate avec ce sondage, que c'est beaucoup plus en milieu rural que le niveau de satisfaction ou de confiance en la tenue des engagements du président est relativement élevé par rapport au milieu urbain», fait remarquer Issoufou Nana.

De façon générale, il ressort que les résultats de ce sondage ont permis de dégager deux enseignements, selon Issoufou Nana. Il s'agit des engagements pris par le Chef de l'Etat dans certains domaines, dont l'accès à la santé pour tous, l'éducation, la promotion de la femme, etc. A ce niveau, pour M. Nana, « on s'est rendu compte qu'au niveau de ces engagements, le niveau de satisfaction est relativement moyen autour de 50-52% ».

C'est avec beaucoup d'intérêts que le CGD et ses partenaires suivent les actions que mène l'exécutif depuis son accession au pouvoir. C'est dans ce sens, qu'il est donné aux populations d'apprécier et d'évaluer les actes posés dans le cadre de la politique du président du Faso, à travers une enquête initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique.

