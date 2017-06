Afrique du Sud: Discussion autour du financement des partis politiques

Le sujet fait polémique. Il y a quelques années, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, avait promis plus de transparence dans son financement. Mardi 6 juin, le Parlement a annoncé qu'il allait établir une commission d'enquête chargée d'évaluer si le financement public des partis politiques est suffisant et s'il faut réguler le financement privé. Cette commission aura jusqu'à la fin de l'année pour recommander un financement des partis plus transparent.

Alors que l'Afrique du Sud fait face à un de ses plus gros scandales de corruption, le financement des partis est à nouveau sur la table. Aujourd'hui, chaque formation présente au Parlement reçoit des fonds publics. Mais le gros de leurs ressources provient de dons privés qui ne sont absolument pas règlementés.

Les partis n'ont aucune obligation de divulguer l'identité des bienfaiteurs. Pour l'analyste politique Judith February, dans le contexte actuel ce manque de transparence est hautement problématique : « Cela veut dire que ceux qui ont de l'argent peuvent avoir une influence illégitime sur le processus politique. Par exemple, des gens fortunés qui s'alignent sur tel ou tel homme politique - voire même sur un président - peuvent obtenir des marchés publics. Mais surtout cela veut dire qu'ils peuvent influencer les choix politiques. Et cela veut dire que les plus pauvres qui ont déjà du mal à se faire entendre ne sont plus représentés. »

En effet depuis plusieurs mois, des membres du cabinet sont soupçonnés de collusion avec une riche famille d'hommes d'affaires, accusés de peser sur les choix du gouvernement.

Pour le député ANC qui a proposé cette commission, il faut plus de transparence si les différentes formations ne veulent pas perdre la confiance de leurs électeurs.