Congo-Kinshasa: Evasion des détenus dans des cachots de Matete

Il faut signaler que c'est depuis le 17 mai que des évasions de sont signalées dans les milieux carcéraux congolais. Des vident les prisons et se volatilisent dans la nature sans que l' puisse mettre la main sur un seul d'entre eux. Après l'attaque de Prison Centrale de Makala ayant causé l'évasion d'un considérable des détenus et prisonniers, c'était le tour des dans la province du Kongo Central où des détenus avaient pris fuite.

Des détenus se sont évadés de cachot de la police du district Matete ainsi que de celui du Parquet de Grande Instance de Matete. faits se sont produits le 10 juin 2016 entre 3 heures et 4 heures matin. Selon les informations recueillies sur place, l'attaque commencé au niveau du district. Un groupe constitué d'une dizaine personnes, armés d'armes blanches et portant des tissus rouges niveau de la tête ont attaqué les installations et l'évasion des détenus trouvés sur place ainsi que la mort de éléments de la police nationale congolaise.

