Tunisie: Des dirigeants politiques tunisiens tremblent...

Soyons clairs. La classe politique aux commandes des affaires depuis la révolution de 2011 n'est guère au-dessus de tout soupçon. Elle est en bonne partie extravertie, voir soudoyée, entretenant des attaches plus ou moins secrètes ailleurs. Cela concerne autant des gens de la majorité que de l'opposition.

L'argent louche, sale et aux desseins inavoués coule à flots dans nos murs, dans les banques, mais aussi dans des caches secrètes et des silos. La corruption politique et les réseaux mafieux se recoupent, via la contrebande et ses pactoles secrets. Des réseaux savamment entretenus les gèrent jusque-là en toute impunité.

Cela explique aussi le fait que des partis politiques, des associations de la société civile et des médias soient devenus le terreau de prédilection des politico-mafieux de tout bord.

Fait révélateur, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont publié il ya deux jours une liste répertoriant 59 personnes et 12 entités liées au Qatar et au service d'un programme politique suspect du Qatar. Cela intervient dans le sillage de la crise qui a éclaté lundi dernier au Golfe notamment et avec la bénédiction expresse du président américain Donal Trump.

L'Arabie Saoudite, les Emirats, Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant d'entretenir des liens avec «des organisations terroristes et des groupes sectaires cherchant à déstabiliser la région, parmi eux les Frères musulmans, Daech et Al-Qaïda».

Plusieurs partis politiques, associations et personnalités tunisiennes ont des relations soutenues et avérées avec certaines des 59 personnes et 12 entités liées au Qatar et à son programme suspect.

Cela relève même du secret de Polichinelle. Tout le monde sait. Tout le monde n'est pas dupe. Pourtant, les partis politiques feignent de ne pas savoir. Et leurs derniers positionnements témoignent de leur profonde gêne.

Certains dirigeants de partis et d'associations tunisiens sont organiquement liés aux personnes incriminées. Leurs déclarations, relations soutenues et prises de position publiques sont on ne peut plus manifestes.

Si on peut contrôler les appareils officiels, on n'est guère à l'abri des scandales, notamment dans les médias, les réseaux sociaux et la blogosphère.

Et puis ces révélations interviennent quelques jours après la déclaration de la guerre à la corruption et l'arrestation de gros poissons de la contrebande et d'un prétendu homme d'affaires soupçonné de haute trahison, d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de collusion avec des Etats et une armée étrangère.

Un reportage d'avant-hier de la chaîne satellitaire émiratie Skynews fait état de documents et d'informations de renseignement datant de 2014, démontrant que des parties financées par le Qatar se cachent derrière l'assassinat de Chokri Belaïd.

Le reportage indique que le terroriste Abou Anas Al-Liby, arrêté par le FBI, a avoué que les assassinats politiques en Tunisie, celui de Chokri Belaïd en prime, impliquaient Abdelhakim Belhaj, qui collaborait directement avec le président d'Ennahdha, et Rached Ghannouchi. Sky News souligne que cette collaboration avait lieu avec l'approbation des Qataris.

Jusqu'ici, aucune partie tunisienne n'a réagi suite à ce reportage largement repris par les internautes notamment. De son côté, le ministre de la Défense, Farhat Horchani, a annoncé avant-hier, lors d'une conférence de presse, l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les déclarations de l'un des dirigeants militaires libyens, qui avaient défrayé la chronique un peu plus tôt.

Le responsable libyen a fait état du transfert vers la Libye de sommes d'argent d'origine qatarie à travers la Tunisie au profit de groupes et milices terroristes, et d'un haut gradé militaire tunisien soudoyé.

Le Qatar est dans la tourmente, des dirigeants politiques tunisiens tremblent. La forte implication du président américain Donald Trump contre le Qatar, qu'il a nommément désigné comme sponsor du terrorisme, en rajoute au désarroi des supplétifs locaux.

Et l'on n'en est encore qu'aux avant-goûts de révélations qui promettent d'être croustillantes et cruelles. La boîte de Pandore qatarie n'a pas encore révélé tous ses secrets. En attendant les autres...