Cote d'Ivoire: Défaite des Éléphants/Marc Wilmots - "Je demande un peu de patience"

Deux matches, huit buts encaissés, qu'est-ce qui ne va pas chez les éléphants de Côte d'Ivoire ?

Je crois qu'il s'agit d'un problème qui concerne toute l'équipe. On gagne ensemble et on perd ensemble. Ce n'est pas une question de compartiment de jeu. Tout le monde assume et moi en premier. Cela dit, je crois que les choses vont changer. Car il y aura une rude concurrence à venir avec Joris Gnagnon, Lamine Koné. Au fil du temps, nous aurons une équipe compétitive. Mais pour ce match, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire avec des joueurs très fatigués. Je peux vous révéler que nous avons procédé à une prise de sang avant le match et ce n'était pas évident. On a vu des joueurs qui étaient au bout du rouleau, parce qu'ils sortent d'une longue saison.

La Guinée est l'adversaire direct pour la qualification à la Can 2017. N'avez-vous pas d'appréhensions après cette défaite à domicile ?

Il n'y a pas à s'alarmer. Nous avons perdu une bataille et non la guerre. C'est un championnat à quatre qui ne fait que commencer. C'est notre premier match officiel. L'équipe est jeune et en pleine reconstruction. Elle va monter en puissance. Je demande aux Ivoiriens d'être un peu patients. Si la Guinée a pu nous battre ici, rien ne dit que nous ne pouvons pas les battre chez eux.

Comment avez-vous trouvé votre équipe sur l'ensemble de la rencontre ?

Nous avons fait une bonne demi-heure de jeu. Notamment au marquage en défense. L'équipe est parvenue à se créer de nombreuses occasions de buts, mais n'arrivait pas à les concrétiser. On marque un but qui nous soulage et puis, sur une erreur de défense, on est rejoint au score. La deuxième mi-temps était à l'avantage des Guinéens, qui étaient plus frais que nous. J'ai tout de suite compris. Sinon, les joueurs ont tout donné. Malheureusement, l'équipe de la Guinée a été excellente.

Comment entrevoyez-vous la suite des éliminatoires ?

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des éliminatoires de la Coupe du monde qui pointent à l'horizon. Pour cela, tout le monde doit être prêt. Il faut donc que tout le monde parte en vacance et revienne plus requinqué. Il y a peut-être aussi le traumatisme de la Can qui est encore là. C'est possible. Mais je le répète, rien n'est perdu. Nous avons une équipe qui va monter en puissance.