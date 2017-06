Burkina Faso: PNDES - Des "progrès notables" enrégistrés

Le comité national de pilotage du Plan national de développement économique et social (PNDES) a tenu, le vendredi 9 juin 2017 à Ouagadougou, sa première session ordinaire de l'année. A cette occasion, il a examiné le chemin parcouru depuis la mise en œuvre du référentiel.

Examiner le chemin parcouru et procéder aux ajustements nécessaires pour une réalisation plus efficace des objectifs assignés au référentiel du développement du gouvernement qu'est le Plan national de développement économique et social (PNDES) ; c'est avec ces objectifs à atteindre que les membres du comité de pilotage du PNDES se sont réunis, le vendredi 9 juin 2017 à Ouagadougou. Ils ont, au cours de cette première session de l'année, examiné et validé le rapport de performance 2016 de la mise en œuvre du PNDES et les perspectives pour 2017-2019. Des recommandations visant à résorber les difficultés rencontrées ont aussi été élaborées.

Selon le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, la réalisation du PNDES s'effectue à travers un ensemble de dispositifs qui comprennent sa mise en œuvre, l'implication de tous les acteurs de l'économie ainsi que le cadre organisationnel de suivi et d'évaluation. Malgré une première année mouvementée, il s'est réjoui des progrès notables enregistrés. «Le taux de croissance du PIB s'est rapproché du potentiel en se situant à 5,9% contre 4,4% en 2014 et 4% en 2015. L'inflation demeure maîtrisée et le déficit de la balance courante s'est réduit», a-t-il indiqué. Dans le domaine des réformes des institutions et de la modernisation de l'administration, a-t-il ajouté, des acquis importants ont été enregistrés, notamment, en matière de consolidation de la démocratie, du renforcement des droits de l'homme, de la justice, de la sécurité, de la protection civile et de l'accès à l'information.

Dans le plan du développement du capital humain, Paul Kaba Thiéba a laissé entendre que des résultats ont été engrangés en matière de santé, d'éducation et d'enseignement supérieur, d'insertion professionnelle et d'amélioration du cadre de vie. La dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois n'ont pas été occultés par le Premier ministre qui a relevé une amélioration du taux de couverture des besoins céréaliers, la réalisation d'infrastructures hydrauliques, la poursuite de la mise en œuvre du Programme national routier (PNR) et l'accroissement de la puissance électrique. «La réussite du PNDES sera le résultat de l'engagement collectif de l'ensemble des acteurs du développement économique et social dans l'exécution pleine et entière des réformes stratégiques et des investissements structurants qui y sont programmés», a souligné le chef du gouvernement qui a sollicité l'adhésion, la responsabilité et la participation effective de tous à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du référentiel.

Les encouragements de la communauté internationale

Les partenaires techniques et financiers, à travers leur représentant, Cheick Kanté, ont félicité le gouvernement burkinabè pour avoir su maintenir en 2016 une politique orientée vers la stabilité avec une croissance du Produit intérieur brut et ce, en défit du contexte difficile. M. Kanté a rappelé que ces bonnes performances économiques pourraient se consolider grâce à une stratégie de réforme ambitieuse et réaliste en matière de gestion des finances publiques. A son avis, il est nécessaire que le PNDES continue d'être adossé à un cadrage macroéconomique à moyen terme à même de promouvoir sa stabilité à partir d'une politique budgétaire soutenable.

Il a d'ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'alignement entre la revue du PNDES et le calendrier budgétaire pour renforcer la cohésion des actions gouvernementales avec son principal instrument d'investissement qu'est le budget. Se basant sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui visent, entre autres, à garantir les droits de l'homme pour chacun ainsi que l'autonomisation des femmes et des filles, le représentant des PTF a insisté sur une action renforcée de tous pour changer la situation actuelle.

Il a regretté le manque de cohésion entre les systèmes d'informations sectoriels et le système national statistique qui n'a pas permis, selon lui, de produire l'ensemble des données utiles pour renseigner objectivement le cadre de résultats du PNDES. Cheick Kanté a préconisé que des efforts soient fournis afin de les collecter à bonne date pour permettre un meilleur suivi de la mise en œuvre des politiques. Cette revue annuelle du comité de pilotage du PNDES a été une occasion pour Cheick Kanté de passer le témoin de représentant des PTF à Jean Lami, à la faveur du processus de renouvellement de la Troïka qui a désigné l'Union européenne comme prochain président.