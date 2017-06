Afrique du Nord: Embargo contre le Qatar - Les gestes de bonne volonté dans la crise

Samedi, Amnesty International était montée au créneau. L'organisation de défense des droits de l'homme a accusé Riyad de « jouer » avec la vie de milliers d'habitants du Golfe, « séparant des familles et détruisant les moyens de subsistance et d'éducation d'une partie de la population ».

Lorsque la crise a éclaté le 5 juin, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn avaient donné 14 jours aux Qatariens pour quitter leurs territoires. Mais, refusant de faire la même chose, Doha a déclaré ce dimanche que les détenteurs de passeports de ces pays - ils seraient 11 000 selon des chiffres officiels -- pouvaient rester dans l'émirat. Même si le Qatar continue de dénoncer des « campagnes hostiles et tendancieuses » à son égard.

