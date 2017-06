«Je voudrais saisir cette opportunité pour m'adresser au Gouvernement, en mon nom et en celui du Conseil d'Administration de SEP Congo, pour solliciter vivement son engagement et son implication dans la mise en œuvre effective des recommandations de ce séminaire concernant spécifiquement, les mesures que devrait édicter l'Exécutif pour lutter contre la fraude et la contre bande dans le secteur pétrolier».

Tel est l'appel lancé, vivement, par le Président du Conseil d'Administration de SEP Congo, Célestin Tunda ya Kasende, à l'Exécutif national lors de la clôture du 1er séminaire sur l'Avenir de SEP Congo. Sans passer par quatre chemins, parce que déterminé à faire avancer SEP Congo, il s'est adressé à la fois à la Direction Générale, au Comité de Direction ainsi qu'aux représentants des agents, pour leur rappeler l'obligation de professionnalisme qui incombe à chacun.

Tout en saluant des efforts déjà consentis, jusqu'à présent, Tunda ya Kasende invite davantage au travail pour que le rapport qualité-prix permette à leur société, de passer ce virage de recentrage de ses activités autour de son cœur de métier, de maintenir et même d'améliorer sa place dans le secteur de distribution des produits pétroliers. Quant aux agents SEP Congo, il a tenu à rappeler particulièrement la responsabilité qu'ils ont d'accompagner la Direction Générale et son Comité de Direction dans tous les efforts de redressement de l'entreprise, en sensibilisant les agents sur la situation réelle de SEP Congo et sur les défis à relever pour sa survie.

Décor

Débutées jeudi 8 juin 2017 à Roméo Golf de la Gombe, les journées des réflexions sur l'Avenir de SEP Congo ont pris fin le vendredi 9 juin 2017. Elles étaient organisées par le Conseil d'Administration, dirigé des mains de maître par Me Célestin Tunda ya Kasende, Son Président, sous le haut patronage de la Ministre du Portefeuille, Mme Wivine Mumba Matipa, qui les a, d'ailleurs, clôturées, en présence de deux autres membres du Gouvernement Bruno Tshibala, à savoir : le Ministre des Finances et celui des Hydrocarbures.

D'entrée de jeu, le Directeur des Ressources Humaines a donné la synthèse des travaux, avant de faire adopter à l'unanimité et par acclamation les différents rapports de commissions constituées pour la circonstance.

Le Directeur Général de SEP Congo a, quant à lui, salué la qualité du travail abattu et s'est engagé à faire exécuter les résolutions. Il était suivi par le Président du Conseil d'Administration, Célestin Tunda ya Kasende, qui a manifesté sa volonté de porter haut la voix de SEP Congo. Il a saisi cette opportunité, pour rendre un hommage mérité au Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, l'homme aux actions concrètes pour sa vision de l'émergence du pays à l'horizon 2030.

Aimé Ngoy Mukena, ci-devant Ministre des Hydrocarbures, s'est approprié les résolutions de SEP Congo en sa qualité de Ministre de Tutelle Technique de cette société. Enfin, le dernier discours fut celui de Madame la Ministre du Portefeuille qui a pris l'engagement de transmettre toutes les recommandations au Gouvernement pour leur exploitation dans le cadre du programme d'urgence de stabilisation et relance économique.

Recommandations à SEP Congo

Le premier Séminaire stratégique sur l'avenir de SEP Congo a été d'une grande utilité pour cette entreprise qui traverse des moments difficiles. Résultats? Des recommandations de grande valeur susceptibles d'accorder longue vie à cette Société ont été formulées. Elles sont l'œuvre de trois commissions qui ont été instituées pour la circonstance. Il s'agit de la commission restructuration et diversification, celle des ressources humaines et, enfin, celle des finances et lobbying. Durant 48 heures, soit du 8 au 9 Juin 2017, les différents membres ont tracé le nouveau chemin que SEP Congo devra suivre.

Cette feuille de route va permettre à SEP Congo de redorer son blason. Pour y arriver, il lui est demandé de recentrer son activité sur la partie Ouest, là où son activité est encore rentable; d'étendre ses activités de l'Est à l'Ouest avec l'appui du gouvernement; de présenter à l'Etat la liste de dépôts non viables pour leur rémunération afin qu'ils entrent en services; d'abandonner l'activité raille au profit des nouvelles technologies ; de garder le rapport qualité-prix; de redevenir compétitive ; de faire connaître son expertise au public; de mettre en place les mécanismes de réduction du personnel; d'identifier les travailleurs à l'âge de retraite ; d'atténuer les risques sociaux; de mettre en place le plan de détection; de procéder à la responsabilisation du management; de définir les objectifs économiques précis; de faire changer la mentalité des travailleurs; d'actualiser la Convention Collective, de diversifier ses activités.

Aussi, les séminaristes ont demandé au gouvernement de procéder à la régularisation effective du secteur pétrolier qui doit se faire avec le concours des Ministères de l'Economie, des finances et du portefeuille. A ces recommandations des séminaristes, il faut y ajouter le discours du Président du Conseil d'Administration. Ainsi, d'une voix forte et retentissante, Célestin Tunda ya Kasende, initiateur du Séminaire, a carrément distribué les cartes. Il a interpellé chacun dans sa qualité et son secteur. Avec une expertise avérée et dans le respect des normes en la matière, il a lancé un vibrant appel aux autorités congolaises, celles de SEP Congo, aux représentants des travailleurs et aux agents SEP Congo.

Appel au Gouvernement

Au Gouvernement, à travers les Ministres du Portefeuille, des Finances et des Hydrocarbures, présents dans la Salle, il a, en son Nom et en celui du Conseil d'Administration de SEP Congo qu'il chapeaute, sollicité l'engagement et l'implication de l'Exécutif Central dans la mise en œuvre effective des recommandations de ce séminaire concernant, spécifiquement, la lutte contre la fraude et la contre bande dans le secteur pétrolier. Cette demande a un fondement. Car, d'une part, à travers SEP Congo, les différents acteurs, y compris l'Etat vont rentabiliser ses prestations. Et, ensuite, au regard des défis énormes à relever par le gouvernement, il est donc appeler à mobiliser des capitaux importants. SEP Congo, de par son expertise, sa fiabilité et sa transparence, est en mesure d'aider l'Etat à collecter, pour le compte du Trésor public une part essentielle des revenus budgétaires. Toutefois, une rémunération conséquente devrait être payée à SEP Congo en tant que commissionnaire en douane.

Interpellation à la famille SEP Congo

En bon père de famille, Célestin Tunda a tapé le poing sur la planche pour dire que l'heure n'était plus à la distraction, aux querelles, aux divisions mais, plutôt, à l'Unité, comme un seul homme, autour d'un même objectif, la sécurité des emplois, la garantie de salaires, des comptes finals, et bref, la pérennité de la Société. De ce fait, le travail, avec la plus grande énergie, chacun en ce qui le concerne, pour assurer la survie de SEP Congo est indispensable, afin de léguer à la génération future, non pas un vestige du passé, mais un levier efficace pour l'émergence et le développement économique de la RDC.

Pour finir, Célestin Tunda ya Kasende s'est, avec le Conseil d'Administration, approprié les recommandations de ces assises pour une analyse approfondie, afin d'en tirer des décisions qui vont permettre de booster la SEP Congo, cette fierté nationale en logistique pétrolière, de retrouver et de défendre sa place, de véritable épine dorsale de l'économie nationale.