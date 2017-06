Congo-Kinshasa: Elections avant fin décembre 2017 - Le Rassemblement réclame !

document

"Les élections crédibles et transparentes restent le cheval de bataille du Rassemblement. Elles constituent un droit constitutionnellement reconnu au peuple congolais, tel que renforcé par l'Accord de la Saint Sylvestre qui renferme l'engagement des parties prenantes. Les élections ne sont donc, pas un don promis ou à promettre, suivant le bon vouloir d'un acteur politique, de quel que bord que ce soit, au peuple souverain. Pour ce faire, nous annonçons que le Rassemblement entre, pour la deuxième fois, en Conclave afin d'élaborer une nouvelle feuille de route qui va baliser son action jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle des élections présidentielle, législatives et locales doivent avoir été organisées dans notre pays. Les commissions chargées de préparer ce travail ont été installées et sont à la tâche. Le Rassemblement communiquera, en temps opportun, la date au cours de laquelle il rendra public les résultats de ces travaux", a déclaré, samedi 10 juin dernier, à Limete, Félix Tshisekedi, le Président du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, à l'occasion de l'An I de l'Acte de Genval. Il a lancé, également, un appel à l'unité d'action, rappelé les objectifs et prévenu que la lutte, quel que soit le prix, devrait, un beau jour, replacer le peuple congolais dans l'obligation de se choisir des dirigeants qu'il mérite par des élections apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques. D'où, l'intérêt, pour le Rassemblement, de s'y préparer, dès maintenant. Lisez, ci-dessous, Félix Tshisekedi !

Adresse du Président du Rassemblement à l'occasion du Premier Anniversaire

Mesdames et Messieurs de la Presse,

Distingués invités,

Nous saluons votre présence à ce point de presse, en ce jour du premier anniversaire du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-nous d'évoquer une absence qui pèse lourdement sur la commémoration de ce jour.

Nous parlons, ici, du Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui nous a quittés, le 1er février 2017, en plein combat et nous voulons lui témoigner toute notre affection et notre profonde reconnaissance.

En sa mémoire, nous vous prions d'observer un moment de silence... .

Nous vous remercions.

Pouvons-nous profiter de cette occasion pour annoncer qu'il nous revient, qu'après moult tergiversations les familles politique et biologique de l'illustre disparu et le pouvoir en place ont trouvé les termes de références communs pour permettre, incessamment, le rapatriement de la dépouille mortelle de notre Président et son inhumation dans les conditions dignes et respectueuses, à la hauteur de ce grand serviteur de la nation qu'il a été.

Mesdames et Messieurs,

L'histoire se fait progressivement, elle laisse parfois des dates et des lieux à commémorer lorsqu'elle prend un tournant significatif.

En effet, le 10 juin 2016, à GENVAL, le combat de l'Opposition Politique Congolaise prenait effectivement un tournant décisif.

Là-bas, au Royaume de Belgique, non loin de Bruxelles, capitale de l'Europe, en ce mois de l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, soucieux à la fois de sauver le processus électoral de l'impasse politique dans laquelle Joseph Kabila l'a délibérément plongée depuis le holdup électoral de 2011 et d'indiquer à notre peuple le chemin de son salut, feu le Président Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA avait pris l'initiative d'inviter, pour une réflexion collective et responsable, toutes les Forces Politiques et Sociales acquises au changement en République Démocratique du Congo.

Cette occasion donnait au peuple congolais les raisons d'espérer alors que d'aucun était tenté de parler d'une situation catastrophique et sans issue apparente pour notre pays, frappé par une crise sévère qui fait de ce sous-continent, un géant à la dérive.

Dans un sursaut républicain et patriotique, ces Forces vives de la nation, après avoir senti la nécessité et l'urgence d'une telle rencontre, ont marqué leur accord à cette initiative forte, et se sont accordées, du 8 au 10 juin 2016, à donner naissance au Regroupement politique, le RASSEMBLEMENT, immédiatement reconnu par tout notre peuple comme le cadre de combat politique idoine qui porte désormais ses espoirs.

Mesdames et Messieurs,

Au-delà des embûches et des obstacles, la Conférence de Genval a été un moment privilégié où les Forces Politiques et Sociales acquises au changement, regroupées autour d'Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA, se sont dotées de « 3 U » : U comme Unité de vision, U comme Unité de leadership et U comme Unité d'action.

De l'Unité de vision

Les patriotes réunis à Genval, au total neuf composantes représentées, à savoir : - UDPS, G7, DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION, AR, MPP, G14, CR, FDP et la SOCIETE CIVILE-, ont élaboré une charte, dénommée Acte d'Engagement de Genval.

Aux termes de cette charte, il est stipulé que le Rassemblement poursuit les objectifs, ci-après :

- le respect de la Constitution du 18 février 2006 ;

- la lutte contre le changement ou révision de la constitution ;

- la lutte contre le référendum ;

- la lutte contre un troisième mandat pour Joseph Kabila ;

- la libéralisation de l'espace politique ;

- la lutte pour que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila laisse pacifiquement le pouvoir en ce que son mandat constitutionnel est épuisé à cette date.

De même, l'Acte d'Engagement de Genval a institué deux Organes : le Conseil des Sages et la Coordination des Actions.

Depuis lors, la composante «Alliés de l'UDPS» a été admise comme le dixième membre du Rassemblent.

De l'Unité de leadership

Par une motion de remerciement et de reconnaissance, le leadership d'Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA a été unanimement salué par tous les participants qui l'investirent Président du Conseil des Sages, pour son combat au service de la cause de la liberté, de la justice et de la démocratie, tout en prenant l'engagement de mettre le symbole de cette démocratie, qu'il était devenu, au service du combat commun pour le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance dans notre pays.

Le Conseil des Sages est l'Organe de conception, d'orientation et de décisions. Les représentants, dûment mandatés par leurs composantes, membres du Rassemblement, y siègent.

De l'Unité d'Action

L'existence du Rassemblement devait permettre aux Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, parlant d'une même et seule voix, de devenir, sans équivoque, visibles et audibles, et par conséquent d'être, dans toutes leurs nuance et diversité, une force d'action et de mobilisation.

Cette démarche a suscité un immense espoir au sein de la nation congolaise qui l'a manifesté avec force et vigueur notamment par l'accueil triomphal réservé au Président du Rassemblement lors de son retour à Kinshasa, le 27 juillet 2016, la participation massive de millions des congolais au meeting organisé par le Rassemblement, le 31 juillet suivant ou encore par la détermination de cette même population congolaise, qui a activement pris part à la manifestation du 19 septembre 2016 en dépit de l'extrême brutalité des «forces du désordre».

Et puisque, bien de nos camarades sont tombés à ce champ d'honneur, Mesdames et Messieurs, je vous prie à nouveau de vous lever pour observer un moment de silence en leur mémoire ...

Merci.

De guerre lasse, toujours fort du soutien populaire, le Rassemblement a organisé son premier conclave, présent dans nos esprits à tous, le 4 octobre 2016 au siège de l'UDPS à Limete.

Il s'est agi, alors, d'arrêter les termes de référence d'un dialogue susceptible de faire face à la multiplication, par Joseph Kabila, de stratagèmes et autres artifices d'enfumage, d'atermoiement et d'endormissement, pour arriver à son objectif obsessionnel d'empêcher la tenue des élections, prévues constitutionnellement pour être tenues en novembre 2016, afin de demeurer à vie dans le fauteuil présidentiel.

Sous le leadership du Rassemblement, le peuple congolais a pu, avec les bons offices de la CENCO, arracher, aux forceps, la signature de l'Accord dit de « la Saint Sylvestre » en date du 31 décembre 2016.

Mesdames et Messieurs,

L'Accord du 31 décembre 2016 est un ensemble de mesures et de moyens sur lesquels le Rassemblement et le pouvoir en place se sont convenus pour aller aux élections, au plus tard le 31 décembre 2017. Cet Accord garantit les équilibres entre les parties prenantes et le contrôle du processus électoral dans la plus grande transparence.

L'Accord ainsi signé a posé conséquemment les principes ci-après :

- pas de révision constitutionnelle;

- pas de référendum ;

- pas de troisième mandat pour Joseph Kabila ;

- mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par un Premier ministre présenté par le Rassemblement ;

- création du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA) dirigé par le Président du Conseil des sages du Rassemblement ;

- décrispation du climat politique ;

- libéralisation de l'espace politique ;

- ouverture des médias proche de l'opposition ;

- libération des prisonniers politiques et d'opinions ;

- la fin de dédoublement des partis politiques ;

- mise en œuvre de l'Accord précédée par la signature d'un arrangement particulier.

Cet Accord a suscité beaucoup d'espoir auprès de congolais :

- espoir que le pays allait, enfin, connaitre une période électorale durant laquelle Joseph Kabila n'allait pas pouvoir ni se représenter comme candidat Président de la République, ni modifier la constitution et encore moins, organiser un référendum.

- espoir que le Premier ministre qui sortirait du Rassemblement allait conduire le pays, au plus tard le 31 décembre 2017, vers des élections Présidentielle, législatives et provinciales libres, transparentes et démocratiques.

- espoir que l'équilibre de l'Accord allait être assuré par la présence du Président du Conseil des Sages du Rassemblement à la tête du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA).

- espoir, enfin, que les mesures de décrispation, une fois appliquées, allaient permettre la libéralisation de l'espace politique, la libération des prisonniers politiques, le retour au pays des exilés ainsi que la réhabilitation des médias proches de l'opposition.

Malheureusement, profitant du décès du Président Etienne TSHISEKEDI, d'heureuse mémoire, malgré l'adhésion sans faille de la population Congolaise à cet Accord, malgré le fait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies ait pris, en mars 2017, la Résolution 2348 qui transforme l'Accord de la Saint Sylvestre en un instrument international, et en dépit de la volonté du Rassemblement de poursuivre les discussions sur l'arrangement particulier, Joseph Kabila va délibérément violer l'Accord dans son esprit et dans sa lettre, au point finalement de le renier. C'EST ICI, POUR NOUS, L'OPPORTUNITÉ DE DÉNONCER LES PROPOS TENUS PAR CE DERNIER DANS LE COLONNES DU JOURNAL ALLEMAND DER SPIEGEL.

EN EFFET, LES ÉLECTIONS CRÉDIBLES ET TRANSPARENTES RESTENT LE CHEVAL DE BATAILLE DU RASSEMBLEMENT, ELLES CONSTITUENT UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT RECONNU AU PEUPLE CONGOLAIS TEL QUE RENFORCE PAR L'ACCORD DE LA SAINT SYLVESTRE QUI RENFERME L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES DONT LES DÉLÉGUÉS DE MONSIEUR JOSEPH KABILA.

LES ÉLECTIONS NE SONT DONC PAS UN DON PROMIS OU A PROMETTRE, SUIVANT LE BON VOULOIR D'UN ACTEUR POLITIQUE, DE QUEL QUE BORD QUE CE SOIT, AU PEUPLE SOUVERAIN.

Mesdames et Messieurs,

En ce jour du 10 juin 2017, jour pour jour, le Rassemblement a un an d'existence. L'heure a donc, sonné, pour nous, de nous remobiliser comme un seul homme, pour relever le défi que Joseph Kabila a lancé à notre peuple de priver la nation congolaise d'élections conformément à la constitution.

Pour ce faire, nous annonçons que le Rassemblement entre pour la deuxième fois en conclave afin d'élaborer une nouvelle feuille de route qui va baliser son action jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle des élections présidentielle, législatives et locales doivent avoir été organisées dans notre pays.

Les commissions chargées de préparer ce travail ont été installées et sont à la tâche. Le Rassemblement communiquera en temps opportun la date au cours de laquelle il rendra public les résultats de ces travaux.

Joyeux anniversaire à tous les membres du Rassemblement et à tout notre peuple à qui nous renouvelons notre indéfectible engagement à le servir.

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Je vous remercie, pour votre bienveillante attention.

Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO