Burkina Faso: Sport militaire - Une Assemblée générale et un tournoi de volleyball pour redynamiser l'Olao

L'Olao se fixe donc l'objectif d'offrir aux militaires des pays membres, l'occasion de renforcer l'amitié, la société et la fraternité à travers cette manifestation sportive. «Ce qui va permettre d'établir et de raffermir les liens d'amitié, développer les relations amicales, encourager l'éducation physique et les activités sportives compétitives entre les forces armées des pays membres», selon David Kabré. En rappel, le colonel David Kabré préside également l'Organisation du sport militaire en Afrique (Osma) et est vice-président du Conseil international du sport militaire (CISM).

La 41è AG de l'Olao sera ponctuée du bilan de ses trois dernières années d'activités. Pendant cette AG, il sera aussi question selon David Kabré, de renouveler les mandats de certains officiers comme le secrétariat général, la directeur technique et l'officier en communication. 10 pays participent à cette compétition dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Togo et le Burkina pays hôte.

